Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amasya’nın Taşova ilçesinde seyir halindeki bir otomobil kaza yaptı.

BENZİN YOLA DÖKÜLDÜ

Taşova’dan Karlık köyüne giden 05 ABS 380 plakalı otomobil sürücüsü Cihan Avcı (35), köpeğe çarpmamak için şerit değiştirerek kaldırıma çarparak takla attı. Aracın takla atması sonucu karayolu araç içinde bulunan benzin yola döküldü.

KAĞIT GİBİ OLDU

Dökülen yakıtı olay yerinde bulunan itfaiye ekipleri su sıkarak temizledi. Takla atan otomobil adeta kağıt gibi oldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BURNU BİLE KANAMADI

Kaza sonucu hurdaya dönen otomobilden şans eseri burnu bile kanamadan sağ çıkan otomobil sürücüsü Cihan Avcı, hasta sevki için olay yerinden geçen 112 Acil sağlık ekiplerince ayakta müdahale edildi. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Taşova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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