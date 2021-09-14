Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa’nın Salihli ilçesinde 2 grup sokak ortasında birbirine girdi.

POMPALI TÜFEKLE SALDIRDILAR

Salihli'nin Şehitler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Şerafettin D.(59) ve oğulları Umut D.(27), Onur D.(24) ile Sinan Ç.(27) ve kardeşi Caner Ç.(20) sokak ortasında karşılaştı. Sözlü tartışma sonrası 2 grup yanlarındaki pompalı tüfekle birbirlerine ateş açtı.

YOLDAN GEÇENLERE İSABET ETTİ

Açılan ateş ile Sinan Ç. ile yoldan geçen ve saçmaların isabet ettiği Müslüm C.(25), Cengiz G.(65) ve Mehmet Ali K.(15) yaralandı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralılar devlet hastanesi ve özel hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Olaya müdahale eden polis ekip otosuna da saçma isabet etti. Olayda kullanılan 2 dipçiksiz pompalı tüfek ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

İş arkadaşıyla alacak verecek yüzünden kavga etti! Gözünü kırpmadan bıçakladı Esenyurt'ta bir şahıs, alacak verecek tartışmasından çıkan kavgada iş arkadaşını bıçakladı. Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde şahıs bir benzinlikte kıskıvrak yakalandı. Yaşanan kavga anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Malatya'da döner bıçaklı kavga Malatya'da husumetli oldukları ileri sürülen 3 kişi arasında çıkan döner bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 1 kişi de gözaltına alındı.

Mardin otogarında taşlı sopalı kavga, yaralananlar var Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki otogarda taşlı sopalı kavga çıktı. Öfkesine hakim olamayan iki tarafından tartışması polisin biber gazlı müdahalesi ile son buldu, yaralananlar var...