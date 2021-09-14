Yakaköy Mahallesi'ndeki bir restoranda yemek yiyen B.Ç.K, içerisinde 20 bin lira bulunan kol çantasının kaybolması üzerine jandarma ekiplerinden yardım istedi.
GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ
İşletmedeki ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, çantayı çalan şüphelinin kimliğini ve araç plakasını belirledi.
Fethiye ilçesi istikametine gittiği tespit edilen A.K, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Otomobilde yapılan aramada bulunan çanta, içerisindeki 20 bin lira ile sahibine teslim edildi.
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