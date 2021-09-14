Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmaris'te beklenen yağmurlar başlarken, zaman zaman etkisini arttırarak dolu ile karışık yağan sağanak yağış birçok vatandaşlı hazırlıksız yakaladı.

Şemsiyesiz olarak dışarı çıkan vatandaşlar aniden bastıran yağmurda ıslanmaktan kurtulamadı. Etkili olan rüzgar ağaçların dallarını savururken, yağışla birlikte hava sıcaklıklarında da hissedilir derecede azalma oldu.

TRAFİKTE AKSAMALAR YAŞANDI

Zaman zaman yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Cadde ve sokaklarda sağanak yağış nedeniyle yer yer su birikintileri oluştu.

Meteoroloji il il uyardı! Sağanak bekleniyor Meteoroloji'den alınan son dakika tahminlerine göre; Orta ve Doğu Karadeniz, Hatay, Balıkesir, Kütahya, Bursa, Konya ve Ardahan çevrelerinde sağanak bekleniyor. Yağışların özellikle Hatay ve çevresinde etkili olması beklenirken, yurdun kalan kesimlerinde hava açık ve sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Sağanak geliyor Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.