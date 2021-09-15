Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinop’ta akşam saat 17.00 sıralarında dehşete düşüren bir olay yaşandı. Alışveriş yapmak için markete gelen annenin yol kenarına bıraktığı bebek arabası içindeki 10 aylık bebekle birlikte yokuş aşağı kayarak 3 metre yükseklikten apartman bahçesine düştü. Her şey bir anlık dalgınlıkla başladı, 2 çocuğu ile markete gelen anne bebek arabasını kapıda bırakıp arkasına döndü. O sırada eğimin etkisiyle hareket eden bebek arabası hızla yokuş aşağı gidip yaklaşık 30 metre ilerledi.



MÜDAHALE ETMEYİP İZLEDİLER

Bu sırada yolda bulunan bir araçta, bebek arabasını durdurabilecek yakınlıktaki sürücü olaya müdahale etmek yerine izlemekle yetindi. Durumu geç fark eden anne ise panikle bebeğinin peşinden koştu. Durdurulamayan bebek arabası, 3 metre yükseklikten apartman bahçesindeki beton zemine düştü.



BEBEĞİ EMNİYET KEMERİ KURTARDI

Bebek beton zemine çarpmaktan takılı olan emniyet kemeri sayesinde kurtuldu. Yere çarpan bebek arabası içindeki 10 aylık bebeği korudu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürülen bebek, sağlık kontrollerinin ardından müşahedeye alındı. Vatandaşlar bebeğin düştüğü noktadaki koruma tellerinin yıllardır yıkık olduğunu belirterek başka bir olay yaşanmadan bu noktada önlem alınmasını istedi. Olay iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.





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