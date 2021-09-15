Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Kayseri Yeşilhisar’da 2 yıl önce nar yedikten sonra hayatını kaybeden Saliha Çakır’ın (4), nara sıkılan tarım ilacından öldüğünün adli tıp raporuyla tespit edilmesinin ardından, tarım ilaçlarındaki tehlikeler yeniden gündeme geldi. Gazetemize konuşan TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasından Mert Ulaş Dişbudak, Türkiye’de Kayseri’deki olaya benzer birçok örneğin olduğuna dikkat çekti. Ispanak krizini hatırlatan Dişbudak “Türkiye’de ‘tarım ilaçlarının verimi artırdığı’ yönünde bir inanış var. Son 7 yılda 38 bin tondan 68 bin tona yükselen bir tarımsal ilaç kullanımı mevcut. Bu ilaçların yüzde 2’si bitkiye gidiyor, yüzde 98’i toprağa, suya karışıyor” dedi. İlaçların üzerindeki uyarılara Türkiye’de uyulmadığını söyleyen Dişbudak “Meyve bugün ilaçlanıyor, ertesi gün toplanıyor ve hale gönderiliyor, oradan da soframıza geliyor. Tarım ilaçları konusunda çocuklar daha riskli durumda çünkü kilo ve boyutu yetişkinlerle aynı değil. Aynı dozda ilacı çocuklar aldığında ölüme varan etkisi daha hızlı olabiliyor. Meyve sebzeleri bol suyla yıkamak, üründeki tarım ilaçlarının çözünmesine yardımcı olabilir. Çilek, domates ve salatalığa özellikle dikkat edilmeli” diye konuştu.

Meyvelerin de matematiği var Birbirinden lezzetli yaz meyveleri sıcak yaz günlerinde gerek tatları, soğuk ve bol sulu yapılarıyla, gerekse görünüşleriyle iştah kabartıyor. Ancak dikkat! Meyvelerin uzun süre aşırı tüketilmesi kan şekerinin yükselmesine, bel bölgesi yağlanmasının yanı sıra, karaciğer ve pankreas yağlanmalarına yol açarak bağışıklık sistemimizi de tehlikeye atıyor.