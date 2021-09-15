Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son dakika tahminlerine göre; 15 Eylül 2021'de yurdun büyük bir bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, kalan kesimlerde ise havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Yağışların özellikle Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şekilinde etkili olması beklenirken, ülke genelinde hava bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

METEOROLOJİ'DEN İL İL SEL VE FIRTINA UYARISI

Yağışların Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Bolu, Samsun, Ordu ve Giresun çevreleri, Denizli ile Çankırı'da yerel olarak kuvvetli görüleceği tahmin ediliyor.

Bu bölgelerde meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

SICAKLIKLAR 2-6 DERECE DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2-6 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi beklenirken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayarak mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor) 22

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

İzmir: Parçalı bulutlu 31

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde, gece saatlerinden sonra il genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor) 23

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji'den alınan son dakika tahminlerine göre; İstanbul, Balıkesir, Bursa, Batı Akdeniz, Doğu ve Orta Karadeniz ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.