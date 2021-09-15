Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde madde bağımlısı şahıs bir evi ateşe verdi.

EVİ ATEŞE VERDİ

Yıldırım ilçesi Ortayol Mahallesi'nde bir süre önce hayatını kaybeden Safiye Şenol'a ait olan kullanılmayan binaya giren kimliği belirsiz bir madde bağımlısı evi tutuşturdu. Bir anda alev alan ahşap ev saniyeler içerisinde küle döndü. Sokaktaki diğer ahşap evlere kadar uzanan alevler paniğe sebep oldu.

KAÇMAYI BAŞARDI

Alevler içerisindeki metruk binadan çıkan madde bağımlısını farkeden mahalleli madde bağımlısını yakalasa da bir süre sonra bağımlı genç kaçıp izini kaybettirmeyi başardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip çökmek üzere olan evi söndürdü. Mahalledeki metruk binaların tehlike saçtığını belirten mahalle sakinleri evlerin kontrollü bir şekilde yıkılmasını istedi.

“YAKALAYIN ŞUNU”

Madde bağımlısı şahsı yakaladıklarını anlatan mahalle sakini Ayşe Erdem "Bir şeyler içmiş dışarıya çıkıyordu. Yakaladık "sen mi yaktın evi" dedik "sana ne" dedi. "Yakalayın şunu" dedik ama kaçtı. İtfaiyeyi aradık hemen, ama ahşap ev kısa sürede yandı" diye konuştu. Olay yerinde inceleme yapan polis tahkikat başlattı.

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