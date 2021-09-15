Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İş kazası sonucu el baş parmağı kopan ve el fonksiyonlarını büyük ölçüde kaybeden 19 yaşındaki hasta 1,5 saatlik ameliyatın ardından daha az işlevi olan yüzük parmağının, baş parmağının yerine dikilmesi ile tedavi edildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim üyeleri Prof. Dr. Bilsev İnce ve Prof. Dr. Mehmet Dadacı'nın gerçekleştirdiği ameliyat sonrası geçen 2 saatin ardından baş parmağını hisseden hasta, el fonksiyonlarını kullanabilecek şekilde taburcu edildi. Yapılan operasyon, bilimsel dergide yayımlanarak literatüre girdi.

NEÜ MERAM TIP FAKÜLTESİ, YÜZ VE KOL NAKLİ İÇİN RUHSAT ALDI

Prof. Dr. İnce, AA muhabirine, Meram Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Kliniğinin uzun yıllardır mikro cerrahi merkezi olarak çalıştığını söyledi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden çok sayıda hastanın kliniğe başvurduğunu, parmağı, kolu kopan hastalara hizmet verdiklerini ifade eden İnce, kol ve yüz nakli ruhsatı alan ikinci üniversite hastanesi olduklarını belirtti.

İnce, parmakları kopan hastalarda her zaman onarım yapamadıklarına dikkati çekti.

Baş parmağı kopan 19 yaşındaki hastaya, el fonksiyonlarının korunması için yeni bir teknik uyguladıklarını anlatan İnce, şunları kaydetti:

"Hasta bir kaza sonucu parmağını kaybetmişti. Kaybettiği parmağının yerine bir parmak nakli yapmamız lazımdı. Ayaktan parmak naklinde mikro cerrahi uyguladıktan sonra pıhtı atıp, parmağı kaybetme riski vardı. Uygulayacağımız tekniğimizde bu risk yoktu. Hastayla konuştuğumuzda bu tekniğin daha uygun olacağına karar verdik. Yüzük parmağının, kopan baş parmağın yerine naklini yaptık. Nakli başarıyla gerçekleştirdik, gayet iyi, fonksiyon görüyor. Hastamız, işine gücüne döndü. Yazı yazmak da dahil bütün ince becerilerini yapabilecek durumda. Ayrıca parmağını da hissediyor. Ayaktan nakil yaptığınızda hasta en az 6 ay o parmağı hissetmez ama bu teknikte ameliyattan yaklaşık 2 saat sonra parmağını hisseder."

UYGULAMA, AMERİKAN EL CERRAHİSİ DERGİSİ'NDE YAYIMLANDI

İnce, literatürde baş parmak transferiyle ilgili ayak ve işaret parmağından nakil olduğunu dile getirerek, "İşaret parmağını kullandığımız zaman elin en önemli parmaklarından birinin fonksiyonunu kaybetmiş oluyorsunuz. Biz, göreceli olarak daha az kullanılan dördüncü parmak olan yüzük parmaktan nakil yaptık, başarılı oldu. Bu da Journal of Hand Surgery American Volume'de (Amerikan El Cerrahisi Dergisi) basıldı." ifadelerini kullandı.

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