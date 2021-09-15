Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Gölü'nde su seviyesi kuraklığa bağlı olarak önemli oranda azaldı. Bu nedenle Erciş ilçesinde kara oturan balıkçı tekneleri göle açılamayarak karaya oturdu.

Önceki yıllara oranla yağış miktarındaki azalmanın yanı sıra sıcaklığa bağlı buharlaşmanın artması, bölgedeki baraj ve göllerin seviyesinde düşüşe sebep oldu.

İŞ MAKİNESİYLE GÖLÜN DİP TEMİZLİĞİ

Belediyeye ait iş makinesiyle teknelerin bulunduğu bölgede dip temizliği yapıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, yağış miktarındaki düşüş ve sıcaklık nedeniyle göl suyunun iyice azaldığını söyledi.

SUYUN ÇEKİLMESİ TEDİRGİN EDİYOR

Çekilmenin, en çok balıkçılıkla geçimini sağlayan vatandaşları etkilediğini vurgulayan Mehmetbeyoğlu, şunları söyledi:

"Limanda mahsur kalan teknelerimizin tekrar balıkçılık faaliyetleri ile uğraşabilmesi için çalışma başlattık. Bu kapsamda limanın zeminindeki kaya ve balçıklar temizlendi. Balıkçılar da yeniden işlerine başladı."

30 yıldır Van Gölü'nde balıkçılık yaptığını ifade eden Nedim Arslan da "Havaların kurak geçmesi sebebi ile gölün suyu çok çekildi. Teknelerimiz limanda mahsur kaldı. Belediyeden yardım istedik ve iş makinesi yardımıyla teknelerimizi suyla buluşturduk. Suyun çekilmesi bizleri tedirgin ediyor" şeklinde konuştu.