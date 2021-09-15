Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün eğitimi daha fazla sekteye uğratmaması için yoğun çabalar alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sivas Valisi, 5 sınıfın korona sebebiyle karantinaya alındığını duyurdu. Yalnızca Covid vakası çıkan sınıfın karantinaya alındığını, tüm okula karantina kararlarının uygulanmadığının altını çizen Vali, eğitimin aksamaması için önlemlerin alındığını bildirdi.

5 SINIF KARANTİNAYA ALINDI

Sivas Valisi Salih Ayhan, 'Basınla Biz Bize' programı kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan da katıldı. Programda açıklamalarda bulunan Vali Ayhan basın mensuplarının da sorularını yanıtladı. Ayhan, okulların açılması, gurbetçilerin ülkelerine dönmeleri ve hastanede yatan Covidli hastalar hakkında açıklamalarda bulundu. Ayhan, hastanede yatan kişilerin yüzde 80’nin aşısız olduğunu söyledi. Öte yandan Sivas’ta Covid pozitif çıkan 5 sınıfın karantina altına alındığını belirtti.

"OKUL DEĞİL SINIFLAR KARANTİNAYA ALINDI"

Vali Ayhan, okullarda öğrencilerde Covid-19 tespit edildiğinde nasıl bir yol izleyeceklerini anlatarak, “Bir sınıfta bir kişi Covid çıktığı zaman nasıl bir yöntem, 2 kişi çıkarsa nasıl bir yöntem uygulayacağımız planlı. Şuan ilimizde bildiğim kadar 4 veya 5 sınıfımız karantina altında. Birde Zara ilçesindeki Fen Lisesinde birkaç öğrencimizde Covid çıktı, orayı karantinaya aldık. Yani yakın takibimiz var. Okul karantinaya alınmıyor sadece sınıf alınıyor. Dün kaymakam beyle de istişare ettik. Önümüzdeki bir ay bu sistemi bu şekilde yürüttüğümüz zaman inşallah eğitim öğretim sistemi aksamayacak” diye konuştu.

"HASTANE YATIŞLARININ YÜZDE 80'İ AŞISIZ HASTALAR"

İl genelinde hastanede yaklaşık 250 Covidli hastanın yatmakta olduğunu kaydeden Vali Ayhan, “Şu an günlük ortalama olarak il genelinde vaka sayısı 300’ler de ilerliyoruz. Şuan stabil hale geldi, ben biraz daha düşeceğini düşünmekteyim. Çünkü nüfus sabitlendi, sosyal hareketlilik azaldı, gurbetçiler memleketlerine gitti ama bu ara üniversite öğrencileri gelmeye başladı. Bu sistem oturduğu zaman normal rayına oturacağını düşünüyorum. Hastanede yatanların sayısı yaklaşık 250 civarında. 250 kişi il genelinde Covid tedavisi gören vatandaşımız var ve şunu da söylemek istiyorum yüzde 80’inden fazlası yatanların aşısızlar. Aşının da burada önemini vurguluyoruz. Herkesin bu konuda bireysel olabilir ama bireysel yaptığı davranışlar toplumsal bir sorumluluktur” şeklinde konuştu.

Dört pozitif vaka çıkan sınıf karantinaya alındı Edirne'de bulunan bir ortaokulda, aynı sınıftan dört öğrencinin koronavirüs test sonucu pozitif çıkınca sınıf karantinaya alındı.

Covid-19 vakası görülen sınıfta uzaktan eğitime geçildi ​Sivas'taki Şehit Muhammet Onur Demir Anadolu Lisesinde bir sınıfta üç öğrencinin Covid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine tüm sınıf öğrencileri 14 gün süre ile uzaktan eğitime geçti.