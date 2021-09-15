Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’dan İstanbul’a gitmek isteyen 52 yaşındaki Ahmet Tanman şehirler arası seyahatlerde aşı ve PCR zorunluluğu nedeniyle otobüse binemedi. Aşı olmayan ve PCR testi yaptırmak istemeyen Tanman, duruma tepki gösterip sesini duyurmak için 7 gündür Ankara’dan İstanbul’a yürüyor. 7 günlük yürüyüşün ardından Kocaeli’ne ulaşan Tanman, korona virüs aşısını ‘şeytan sıvısı’ olarak adlandırıyor. Maske takmayan ve kendisi de dahil ailesine de aşı yaptırtmadığını söyleyen Tanman, gerekli olursa çocuklarını okula dahi göndermeyeceğini söyledi.

“ANKARA’DAN İSTANBUL’A YÜRÜMEYE KARAR VERDİM”

Ankara’dan İstanbul’a dönmek için acenteye gittiğini söyleyen Ahmet Tanman, “Bilet almaya gidince içeride bana ‘Beyefendi sizin aşınız var mı, PCR testiniz var mı?’ diye sordular. Aşı ve PCR testi olmadığını ve olmak istemediğimi söyledim. ‘O zaman size bilet vermiyoruz’ dediler. Ben de evime dönmek için Ankara’dan İstanbul’a yürümeye karar verdim. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan Davos’ta kullanmış olduğu bir ifade vardı ‘One Minute’. Ben de diyorum ki Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a sesimi duyun. Küreselcilerin kurmuş olduğu tuzağa da Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘One Minute’ diyecek, ona hiç şüphem yoktur” dedi.

“İÇERİ BELLİ OLMAYAN ŞEYTAN SIVISI”

Aşı karşıtı mısınız sorusuna Tanman, “Ben ona aşı demiyorum, aşı karşıtı ayrı bir şey. İçeriği belli olmayan şeytan sıvısı diyorum. Hastalığı çıkaran onlar, bu hastalık laboratuvarda üretildi. İlacı veren onlar, talimatı veren onlar. Ben sizin talimatlarınıza uymuyorum. Küreselcilerin kararlarını elimin tersi ile itiyorum. Bu hastalığı ben de geçirdim, Kekik, limon, zencefil içtim. Gönderdikleri ilaçları tamamen lavaboya attım, kullanmadım. Aslanlar gibi 3 günde bu hastalığı bitirdim. Ailemden 13 kişi korona oldu, abimi halamı ve halamın eşini kaybettik” diye konuştu.

“MASKE DE TAKMIYORUM”

Aşı yaptırmayacağını söyleyen Tanman, “Gerekirse evimi taşırım giderim köyde dağda yaşarım. Yeter ya, akrabalık bitti, komşuluk bitti. Çocuklarım da okula gidiyor ama onlara da aşı yaptırtmadım. Gerekirse çocuğumu okula göndermeyeceğim, alıp evimi köye taşırım kader utansın derim. Maske de takmıyorum. Ne maskesi, maske nedir. İnsanlar neden evde uyurken sabahları odalarında cam açıyor? Temiz hava gelsin diye. Maske temiz havayı önlüyor. Neden ben maske takayım?” dedi.

Aşı olmayan hastadan herkese “Aşı olun” çağrısı Koronavirüse yakalandıktan sonra Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde yoğun bakımda tedavi altına alınan ve zorlu bir tedavi sürecinden geçen 58 yaşındaki Aysel Güdücü, iyileşmesinin ardından aşı yaptırmadığı için pişman olduğunu belirterek, “Herkesin aşı olmasını istiyorum. Bu hastalık gerçekten çok zormuş. Yaşamak çok güzel” dedi.