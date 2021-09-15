Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan ve günler sonra söndürülebilen yangınların ardından 60 bin hektarlık alan büyük zarar gördü.

15'i büyük olmak üzere 299 orman alanını kül eden yangının ardından doğa kendini yenilemeye başladı.

UMUTLAR FİLİZLENİYOR

Griliklerin içinde yeşeren filizler görenleri duygulandırdı. Yanan ağaçların arasından çıkan yeşil fidanlar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Emin Birpınar tarafından paylaşıldı.

MARMARİS'İN SON HALİ YAYINLANDI

Ülkenin birçok noktasında çıkan çeşitli orman yangınlarının ardından Bakanlık her ilde çalışmalara itinayla yürütürken, Bakan Yardımcısı Birpınar da Marmaris'le ilgili son gelişmeleri fotoğraflarla gösterdi.

"HAYAT YENİDEN BAŞLIYOR"

Twitter hesabından paylaşım yapan Birpınar, "Hayat yeniden başlıyor." notuyla yayınladığı fidan fotoğraflarını kamuoyuna sundu.

Marmaris’te yangınlar son buldu, turistler tatiline devam etti ​Turizm kenti Marmaris’te orman yangınlarının son bulmasıyla hayat normale döndü. Yardım için çok fazla telefon aldığı aktaran Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Tatil için Marmaris ve Bodrum gibi bölgelerin tercih edilmesi yapılabilecek en büyük yardımdır. Kentimiz tamamen güvenlidir” dedi.

Marmaris'te doğa yeniden canlanmaya başladı Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlarda zarar gören alanların yeniden yeşillendiği ve kuşların bölgeye dönmeye başladığı gözlemlendi.