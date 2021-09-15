Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'nın Seyhan ilçesinde Müslüm Gürses şarkıları ile 'ütü tost' yaparken sosyal medyada fenomen haline gelen 'Tostçu Mahmut'un sahibi Anıl Kurt, İstanbul yolunda trafik kazası geçirdi. Hayatını kaybeden Anıl Kurt'un, tostçunun İstanbul şubesinin açılışı için yola çıktığı öğrenildi.

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde M.Y. yönetimindeki araç ile Anıl Kurt’un kullandığı araç çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan Anıl Kurt’un öldüğünü belirledi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

'TOSTÇU MAHMUT' LAKAPLI ANIL KURT KİMDİR?

Adana'da küçük tablasında yaptığı ütü tost ile sosyal medya fenomeni haline gelen Anıl Kurt'un yaptığı tosttan yiyebilmek için vatandaşlar dakikalarca sıra bekliyordu.

Yüz binlerce tık alan Tostçu Mahmut'un sahibi Anıl Kurt, babasından aldığı tostçuluk mesleğini 11 yıldır icra ediyordu. Tostçu Mahmut özellikle sabah ve öğle saatlerinde öğrencilerin yanı sıra çevre esnafının ve Adanalı vatandaşların yoğun bir talebi ile karşı karşıya kalıyordu.

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