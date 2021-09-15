Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'da bulaşıkçı olarak bir otelin mutfağında çalışan adam, arıza yapan bulaşık makinasına müdahele etmek istedi. Arızayı anlamaya çalışan şahıs, bir anda akıma kapıldı. Talihsiz adam, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybettii.

MAKİNADAN PATLAMA VE DUMAN SESLERİ GELDİ

Olay bugün saat 11.00 sıralarında Alanya ilçesi Güller Pınarı Mahallesindeki bir otelin mutfak kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otelde kesilen elektrik 10 dakika sonra geri geldiğinde bulaşık makinesinden patlama sesi ve dumanlar çıktığını gören Savaş Erizgi (30) sanayi tipi bulaşık makinesine müdahale etmek isterken elektrik çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili otel sahibi A.Y. ifadesi alınmak üzere gözaltına alınırken oteli üç ay önce kiraladığını ve otelin tüm işlerinden atadığı mesul müdürün sorumlu olduğunu söyledi. Otelin mesul Müdürü olan S.A.'nın bulunması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

2 AY ÖNCE İŞE GİRMİŞTİ

Savaş Erizgi'nin 2 ay önce sigortalı olarak otelde iye başladığı ve otelin lojmanında kaldığı öğrenildi. Mesai arkadaşının ölüm haberini alan bir kadın ise bulaşıkhanenin gönünde gözyaşlarına boğuldu. Erizgi'nin cenazesi, ilk incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

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