Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde trenle otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

TRENLE ARAÇ ÇARPIŞTI

Çaylı Mahallesi Çaykara Sokak üzerinde bulunan kontrolsüz hemzemin geçitte kaza meydana geldi. İskenderun istikametinden Toprakkele yönüne gitmekte olan TCDD’ye ait E-68060 sayılı yük treni, kontrolsüz hemzemin geçitten geçtiği sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 HU 679 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada ticari araçta bulunan sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan kişi yaralandı.

2 KİŞİ YARALANDI

Polis ve sağlık ekiplerine haber verilmesinin ardından yaralılar Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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