Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elazığ’ın Baskil ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Hasan Coşkun ailesine destek olmak için 2016 yılında Fırat Üniversitesine yapılacak olan kütüphanenin inşaatında işçi olarak çalışmaya başladı. Yaz aylarında kütüphanenin inşaatında çalışan Coşkun, kalan zamanlarında da üniversiteye hazırlanarak Fırat Üniversitesi’nde Tıp Fakültesini kazandı. Tıp fakültesinde 5’inci sınıf öğrencisi olan Coşkun, şimdilerde ise doktorluk olmak ve TUS'a hazırlanmak için aynı kütüphanede ders çalışıyor.

İNŞAATINDA ÇALIŞTIĞI KÜTÜPHANEDE ŞİMDİ DERS ÇALIŞIYOR

Fırat Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Hasan Coşkun, inşaatında çalıştığı kütüphanede şimdi tıp fakültesi öğrencisi olarak ders çalışmanın inanılmaz bir duygu olduğunu aktararak, "Buranın inşaatında çalışıp sonrasında burada tıp fakültesi öğrencisi olarak ders çalışmak inanılmaz güzel bir duygu. Yaz aylarında ailemin yanında onlara yardımcı olurdum genelde fırsat bulduğum zamanlarda da aileme destek olmak için farklı işlerde çalıştım. Bir inşaat şirketindeyken Fırat Üniversitesinin kütüphanesinin inşaatında çalıştım. Sonrasında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandım. Burada ders çalışmaya geldiğim zaman çok güzel duygular hissettim ve inanılmaz mutlu oldum. İnşaatında çalıştığım bir yerde tıp fakültesi öğrencisi olarak ders çalışmak inanılmaz bir duygu" şeklinde konuştu.

“İNSAN AZMEDİNCE HER ŞEYİ BAŞARABİLİR”

Azmedince insanı her şeyi başarabileceğini söyleyen Coşkun, "İnşaat işçisi olarak çalışırken tabi ki de her işçinin başımızın üstünde yeri var. O aşamadan sonra Tıp Fakültesini kazanmak gerek bölümüm için derslerime çalışmak gerekse de okul bittikten sonra uzmanlığım için gireceğim TUS sınavına yönelik çalışmalarımda güzel olacak. Hayatın insanı azmedince çalışınca nereden alıp nereye götüreceğini gördüm. Benim için çok güzel hissiyatlar ailem için de gurur verici şeyler. Zamanında inşaatında çalışıp para biriktirmeye çalıştığım yerde şimdi doktor olarak derslerime çalışmak ve okul sonrası uzmanlığım için çalışmak inanılmaz iyi hissettiriyor. İnsan azmedince, çalışınca ve kendisine güvenince hedefine odaklanınca neler başarabileceğinin çok farklı örnekleri var. Bende kendi adıma küçük bir örneğim. Buranın inşaatında çalışıp sonrasında tıp fakültesi öğrencisi olarak ders çalışmak açısından baktığımız zaman insanın bulunduğu yeri ya da imkanları küçümsemeyerek elinden geldiğini yaptıktan sonra başaramayacağı bir şey yoktur. Ben buna inanıyorum. Genç kardeşlerimize ve başka alanlarda çalışan arkadaşlara tavsiyem herkes azmederek, çalışarak ve inanarak işlerini yaptığı taktirde ulaşmak isteyecekleri neticeye varacaklardır" dedi. Tütün tarlasından tıp fakültesine uzanan başarı öyküsü Adıyaman'da tütün tarlasında çalışan, akıllı telefon kullanmayan, sosyal medya hesabı olmayan YKS Adıyaman 1'incisi, Türkiye 107'inci Hatice Ünlü, tıp fakültesine yerleşti.