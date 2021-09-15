Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kefken yolunda meydana geldi. İki araç viraj üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

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