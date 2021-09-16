Tatil için Türkiye'ye gelen İvan Aratskii isimli Rus turist, Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'nde tatil yaptığı otelin arkasında yer alan ormanlık alanda spor amaçlı gezintiye çıktı. Otel yetkilileri turistin otelde olmadığını fark edip kamera kayıtlarını inceleyince ormana gittiği anlaşıldı ve hemen hakkında kayıp ihbarı yapıldı.
AFAD, UMKE, Polis, İtfaiye ve AKUT ekipleri tarafından başlatılan arama çalışması sonucunda Aratskii kaldığı otele 400 metre mesafede yaralı olarak bulundu. İlk muayenesinde kol, bacak ve kaburgalarında kırıklar olduğunu anlaşılan Aratskii, ekiplerce dağlık alandan indirilerek Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Turistin, dağlık alanda yürüdüğü sırada kayarak düşmesi sonucunda yaralandığı tahmin ediliyor. Tedavisinin ardından oteline gelen Rus uyruklu İvan Aratskii'nin ülkesinde polis olduğu ve 6 gündür ilçede tatil yaptığı öğrenildi.
12 yıl önce dünya turuna çıktı, Japon turist Elazığ'da bıçaklandı Japonya’dan bisikletiyle dünya turuna çıkan Shogan Kameda, kamp yaptığı Elazığ’ın Sivrice ilçesinde dişini fırçalarken kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı. Turist Shogan Kameda, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı.
İngiliz turist mirasını kaldığı oteldeki belboya bıraktı Yaz tatillerini Aydın’ın Kuşadası ilçesinde geçiren İngiliz turist mirasının bir bölümünü kaldığı oteldeki personele bıraktı. Mirastan en büyük payı alan ise dürüstlüğü ile İngiliz turistin takdirini kazanan bellboy oldu.
Ormanda kaybolan Rus turist yaralı olarak bulundu
Marmaris'te spor amaçlı gezinti yaptığı dağlık alanda kaybolan Rus turist yaralı olarak bulundu. Kol, bacak ve kaburgalarında kırıklar olduğu anlaşılan turist, hastaneye kaldırıldı.
Tatil için Türkiye'ye gelen İvan Aratskii isimli Rus turist, Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'nde tatil yaptığı otelin arkasında yer alan ormanlık alanda spor amaçlı gezintiye çıktı. Otel yetkilileri turistin otelde olmadığını fark edip kamera kayıtlarını inceleyince ormana gittiği anlaşıldı ve hemen hakkında kayıp ihbarı yapıldı.
Etiketler : turist,haberler,orman,