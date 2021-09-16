Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Davut O. kullandığı otomobil Ceyhan D-400 karayolu Yılankale yol kavşağında yola aniden çıkan D.Y'nin(54) kullandığı TIR’ın dorsesine arkadan çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Kazada otomobil sürücüsü ve yanında bulunan aynı aileden eşi Songül O.(27) çocukları Hüseyin Nur(5) ve Deniz(2) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların olay yerine çağırdıkları ambulanslarla yaralılar Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ

Durumu ağır olan 2 yaşındaki Deniz acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tır şoförü ise D.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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