Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özelde bu noktaların, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri olması beklenirken, Afyonkarahisar, Ardahan, Erzincan çevreleri ve Malatya'nın batı, Erzurum'un kuzey kesimleri için de benzer uyarı yapıldı.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK

MGM'den alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.





Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

İzmir: Parçalı bulutlu 29

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Erzurum: Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31

Temmuzda 142 yılın sıcaklık rekoru kırıldı 2021 yılının temmuz ayı, küresel çapta 20. yüzyılın ortalamasının 0,93 derece üzerine çıkarak kayıtlara giren en sıcak ay oldu.