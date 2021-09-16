Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden baraj inşaatı sebebi ile sular altında kalacak olan ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim alanındaki çalışmalarda sona gelindi.

2 bin 654 hak sahibiyle Türkiye'nin en büyük iskan projesinde, üst yapı çalışmaları hızla ilerliyor.

İNŞAAT 3 AYRI BÖLGEDE DEVAM EDİYOR

DSİ 26. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Yusufeli ilçesi yeniden yerleşim üstyapı çalışmaları inşaatı 3 ayrı bölgede etaplar halinde devam ediyor.

Birinci bölgede yar alan kamu ve sosyal donatılar inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi kapsamında hükümet konağı, ilçe emniyet müdürlüğü, adliye, PTT, kütüphane, ilçe gençlik ve spor müdürlüğü, kapalı spor salonu, merkez camii ve müftülük binası, öğretmenevi ve 16 derslikli ortaokulun yapımı tamamlandı.

İkinci bölgede ise 357 adet konut, 62 adet dükkan, 2 adet ticaret merkezi, 1 adet belediye hizmet binası ve 1. bölge 3. etap 161 adet konut, 7 adet dükkan, 1 adet 25 yataklı hastane inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi yüzde 91 seviyeye ulaştı.

Artvin ili Yusufeli ilçesi 4. bölge 2. etap 208 adet konut, 16 adet dükkan ve 6 adet ticaret merkezi (36 dükkan) inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi yüzde 46 seviyesinde olduğu bildirildi.

2. bölge 1. etap 340 adet konut ve 16 adet dükkan inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinin yüzde 85 seviyesinde olduğu belirtilirken, 2. bölge 2. etap 248 adet konut ve 32 adet dükkan inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi yüzde 84 seviyesinde olduğu açıklandı.

İlçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yerinde 1. etap 3. bölge 334 adet konut, 16 adet dükkan, ilçe jandarma komutanlığı, 24 derslikli lise ve sağlık ocağı inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinin de tamamlandığı belirtildi.

DAHA ÖNCE 6 KEZ YER DEĞİŞTİRDİ

Artvin'in Yusufeli ilçesi, 150 yıllık tarihinde daha önceden 6 kez yer değiştirmişti.