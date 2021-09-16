Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya Üniversitesi'de okuyan 21 yaşındaki Hilmi Çapar ve ev arkadaşları, evlerine yatak taşırken artan ev kiralarına tepki göstermek için yatağı üniversite kapısının önüne koyarak fotoğraf çektirdi.

Fotoğrafı Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan’ı etiketleyerek, ‘ev kiraları sonucu öğrencinin son hali’ ifadeleriyle sosyal medyada paylaşan gençlerin mizahi yorumu kısa sürede büyük ilgi gördü. Konuyla alakalı konuşan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Hilmi Çapar, olayın tamamen espri amaçlı yapıldığını bunun olumsuz bir yöne çekilmesinin doğru olmadığını belirtti.

"ESPİRİ AMAÇLI YAPTIK"

Olayın tamamen espri amaçlı yapıldığını belirten 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Hilmi Çapar, “Evimizin eksikliklerini tamamlamak için arkadaşlardan yatak aldık. Okulumuzda yolumuzun üzerindeydi. Ve okulun önünde yatağı koyarak fotoğraf çekilmek istedik hem anı olsun hem de gülelim dedik. Aynı zamanda artan ev kiralarına da bu şekilde dile getirmek istedik. Sonradan arkadaşım sosyal medya hesabından SAÜ Rektörü Fatih Savaşan’ı etiketleyerek paylaştı ve rektörümüzde bize destek verince olay patladı ve gündem oldu. Bu kadar gündem olacağını bilmiyorduk bizde şaşırdık. Durum gündem olunca öğrenciler ve öğrenci velisi olanlardan destek aldık. Gördüğümüz yorumlarda hep olumlu dönüşler vardı ama sonrasında bazı olumsuz yorumlarda oldu. Bazı taraflarca olay çekilmeye çalıştı olumsuz yönde hatta bir örgütlenme durumu bile oldu. Örgüt gibi bir oluşum sosyal medyalarında bu fotoğrafı paylaşıp biz bunu yapıyoruz demeye bile çalıştı. Bu olay tamamen bizim espri amaçlı yaptığımız yani ufaktan bir nükte yaptığımız bir şey olumsuz yöne çekmeye çalışmasınlar” dedi.

"MİZAHLA BU SORUNU ELEŞTİRMEK İSTEDİK"

Fotoğrafları paylaşan Ömer Göncü ise “Olayda resimleri çeken benim sonra sosyal medyada paylaştım tamamen mizah ve birazda eleştiri olsun çünkü öğrencilerin gündemi ev kiraları. Rektörümüz Fatih Savaşan’ı etiketledim o da sağ olsun güzel bir geri dönüş yaptı ve durum bir anda viral oldu. İlk başta insanların yorumları iyi yöndeydi. Bizimde hoşumuza gitti sonuçta güzel bir şeye vesile olmuştuk. Ve durum daha sonrasında bazı sayfalar tarafından protesto gibi lansa edildi ve hızlı bir şekilde yayıldı. Bu durum gerçekten can sıkıcı bir durum biz neden eylem veya protesto yapalım bizim yaptığımız sadece mizah ve gerçekten öğrencilerin sorunu olan ev kiralarını eleştirmek. Eleştirmekte bizim en doğal hakkımız diye düşünüyorum. Bazı şeylerin izahı yokta mizahı vardır misali bizde mizah yaptık” diye konuştu.

Sadece kiralık amaçlı konut üretilecek Özellikle büyükşehirlerde artan fiyatlara çözüm olarak “sadece kiralama amacıyla” konut üretilecek. Burada faaliyet gösterecek inşaat şirketlerine bazı destekler verilecek. Kira gelirlerinden alınan vergilerde de indirime gidilecek. Böylece arz karşılanacak, fiyatlar dizginlenecek.

Eylül ayı kira artış oranı belli oldu (Kira artışı hesaplama) Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Eylül ayı kira artış oranı belli oldu. Enflasyon rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira zammı Eylül ayı için yüzde 15,78 oldu. Peki kira artış oranı nasıl hesaplanır?