Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maltepe'de 9 Eylül 2021 tarihinde, bir otelde 24 yaşındaki Sedanur Şen’in ölü bulunmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılık tarafından, “taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklanması istenen şüpheli Serdar Y., yurtdışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılık, Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliğinin şüphelinin serbest bırakılmasına yönelik kararına itiraz etmiş, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli Serdar Y.’nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen başka bir soruşturma kapsamında “uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan dün gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderildiği öğrenildi. Sedanur Şen’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında çıkarılan yakalama kararının ardından ise şüpheli henüz hakim karşısına çıkmadı.

Genç kızın kahreden sonu 24 yalındaki genç kız, geceyi geçirdiği otelde hayatını kaybetti.

Otomobil çarptı, genç kız hayatını kaybetti İstanbul Silivri’de bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti.