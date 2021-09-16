Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'da çarşamba günü yürürlüğe giren kural kapsamında korona virüs aşısı yaptırmayan sağlık personelinin çalışmasına izin verilmiyor. Ülkede yaklaşık 3 bin sağlık çalışanı, Covid-19'a karşı aşılanmadığı için işten uzaklaştırıldı. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran yaptığı açıklamada, işten uzaklaştırma işleminin çoğunun geçici olduğunu ifade ederek, "Çoğu, zorunlu aşılamanın bir gerçek olduğunu gördükten sonra aşı olmaya karar verdi" dedi. Veran, işten uzaklaştırılanların bir kısmının destek hizmetlerinde çalıştığını, beyaz önlüklüklerin sayısının az olduğunu vurguladı.

EN AZ BİR DOZ YAPTIRMALARI İSTENİYORDU

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Temmuz ayında hastanelerdeki personele, bakımevlerinde çalışanlara ve itfaiyeye 15 Eylül'e kadar en az bir doz aşı yaptırma zorunluluğu getirilmesine karar vermişti. Ülkede ayrıca kafelere, restoranlara ve diğer halka açık yerlere girebilmek için Covid aşı kartı veya negatif test sonucunun gösterilmesi zorunlu kılınırken, ayrımcılığa uğradığını iddia eden on binlerce kişi Ağustos ayı başında her hafta sonu protesto gerçekleştirmişti.

Fransa'da sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Covid-19 aşısının sağlık çalışanları için zorunlu olacağını açıklarken, sonbahardan itibaren ise tıbbi reçete dışında PCR testlerinin ücretli olacağını belirtti.

Sağlık çalışanlarının istifa yasağı 1 Temmuz'da bitiyor Sağlık Bakanlığınca Covid-19 ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının, istifa, emeklilik ve izin taleplerine kısıtlama getirilmişti. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, sağlık çalışanlarına uygulanan istifa yasağı 1 Temmuz itibarıyla son bulacak.