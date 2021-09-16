Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erhan T., Sincan’da eşinin çalıştığı lokantaya geldi. Eşiyle, Ahmet A. arasında ilişki olduğunu iddia ederek lokantaya yanında getirdiği pompalı silahla ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonrasında Ahmet A. başından saçmayla vuruldu. Kardeşi Ali A. ve lokantada garson olarak çalışan Özgür isimli genç de kurşunların hedefi oldu.

ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ

Vatandaşlar ise Erhan T.’yi linç etmek istedi. Olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edilirken, telsizden olayı duyarak bölgeye gelen Özel Harekat Polis Ekipleri saldırganı gözaltına alarak Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Ahmet A. ve hafif yaralı Ali A. ile garson Özgür en yakın hastaneye sevk edildi.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Şahsi husumetten kaynaklandığı değerlendirilen nedenlerle, bugün bir şahsın ilçemizdeki bir lokantaya pompalı tüfekle ateş açması sonucu işletmede çalışan 3 kişi yaralanmıştır. Can kaybının yaşanmadığı olayda yaralananlar tedavi altına alınmıştır.”

Sokak ortasında koca dehşeti! Kocaeli'de bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşini darp edip, silahla vurdu.

Antalya'da eski koca dehşeti Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir kişi, eski eşi ve kayınvalidesini tabanca ile başından vurarak öldürdü. Olaya şahit olan komşular, katil zanlısının cinayet öncesi "Benim kaybedecek bir şeyim yok" diye bağırdığını söyledi.

Çocuklarını görmeye giden eski koca dehşet saçtı! Tokat'ta meydana gelen olayda çocuklarını görmek için eski karısının evine giden adam dehşet saçtı. Elindeki bıçağı önüne gelene sapladı, 3 kişi hastanelik oldu.