Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Kayseri Ağır Ceza İlamat Masası tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve Bünyan Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından toplamda 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T.'yi (26) yakalamak için çalışma başlattı.

EVDE YAKALANDI

Ekipler düzenledikleri operasyonda, yaklaşık 2 yıldır cezaevi firarisi olarak aranan şahsı, Germir Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, cezaevine teslim edildi.

FETÖ’cüler Yunanistan kaçmaya çalışırken yakalandı Edirne'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2’sinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğu belirlendi.

İçerisinde 20 bin lira olan çantayı çalan şüpheli yakalandı Muğla'nın Seydikemer ilçesinde içerisinde 20 bin lira bulunan çantayı çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.