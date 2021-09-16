Bursa'nın İnegöl ilçesi Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrika inşaatında kaya kırma işlemi için sırasında dinamik patladı, 2 işçi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.. Patlama, Hamzabey Mahallesi’ndeki mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde oldu. Bir fabrika inşaatında temeldeki büyük kayayı parçalamak için dinamit patlatıldı. Dinamitin patlamasıyla parçalanan kayadan fırlayan taşlar, işçilerden Mert P. (24) ve Volkan Y.’ye (42) isabet etti. Ağrı yaralanan işçiler, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Volkan Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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Fabrikada dinamit patladı, 2 işçinin durumu ağır
Bursa İnegöl'de bir fabrika inşaatında kaya kırma işlemi sırasında dinamit patladı, olayda 2 işçi ağır yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrika inşaatında kaya kırma işlemi için sırasında dinamik patladı, 2 işçi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.. Patlama, Hamzabey Mahallesi’ndeki mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde oldu. Bir fabrika inşaatında temeldeki büyük kayayı parçalamak için dinamit patlatıldı. Dinamitin patlamasıyla parçalanan kayadan fırlayan taşlar, işçilerden Mert P. (24) ve Volkan Y.’ye (42) isabet etti. Ağrı yaralanan işçiler, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Volkan Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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