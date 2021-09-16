Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evliliğinde problem yaşayan Mehteri B, 14 Ağustos günü kocası Ahmet B'nin çay ocağına gitti. Karısını karşısında gören şahıs, hakaretlerde bulundu. Daha sonra müşterilerinin yanında eşinin yüzüne tükürdü. Kadın da ona aynı şekilde karşılık verdi. Bunun üzerine Ahmet B, karısına saldırdı. Araya giren müşteriler, ikiliyi ayırdı.

Talihsiz kadını döve döve bayılttı! Tekirdağ'da restoranda yemek yediği esnada, tartıştığı bir kadının hedefi olan şahıs, bayılana kadar darp edildi.

UZAKLAŞTIRMA DİNLEMEDİ, BIÇAKLA EVİ BASTI

Yaşanan olan sonrası polise giden Mehteri B, kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldı. İddiaya göre Ahmet B, buna rağmen dün akşam eve gelerek eşini bıçakla tehdit etti, tehditler savurdu. Olayla ilgili soruşturma sürerken karı koca arasında yaşanılanlar çay ocağının güvenlik kamerasına yansıdı.

Kavga ettiği kadını 2. kattan aşağı attı Kayseri'de bir kadının ikinci kattan aşağı düşmesinin ardından, kadının kazara düşmediği biri tarafından itildiği ortaya çıktı.