Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muratpaşa ilçesine bağlı Tarım Mahallesi, 1650. Sokak'ta akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Eşiyle tartışan 33 yaşındaki Hüseyin Z, iddiaya göre internetten aldığı ruhsatsız av tüfeğiyle sokağa çıktı. Ardından havaya 7 el ateş etti. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis geldi. Karşısında ekipleri gören şahıs, teslim oldu.

Koca şiddeti! Önce yüzüne tükürdü, sonra dövdü İstanbul'da bir kadın, konuşmak için kocasının iş yerine gitti. Eşini karşısında gören şahıs, hakaret edip saldırdı.

"BAŞTA BABAMI VURACAĞIM"

Hüseyin Z, gazetecilerin "Silahı internetten mi aldın?" sorusuna "Silah sıkıntı değil baba. Silahı temin ederiz. Canımı sıkanları vuracağım, başta babamı. Gerisi kim gelirse. Silahı bir daha alırım baba. Sıkıntı değil kardeş" şeklinde cevap verdi. Emniyete götürülen zalının psikolojik problemleri olduğu ileri sürüldü.

1,5 yaşındaki çocuğa maganda kurşunu isabet etti Samsun'da parkta oynayan 1,5 yaşındaki B.A'nın omzuna maganda kurşunu isabet etti. Hastanede ameliyata alınan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.