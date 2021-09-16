Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arnavutköy Caddesi'nde, 11 Eylül'de meydana gelen kavgada, 2 restoranda çalışan valeler arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olaya karıştıkları tespit edilen T.T, R.Ç, K.A. ile E.K'yı aynı gün gözaltına aldı. Gözaltına alınan R.Ç'nin üstünde ve şüphelilerin kaçtıkları araçlarda yapılan aramalarda 2 silah ele geçirildi. Olayla bağlantısı bulundukları tespit edilen Ş.Ş. ve Ü.A. ise 12 Eylül'de yakalandı. Araçlarındaki aramada toplam 60 fişek bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerden Ş.Ş. ile Ü.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen R.Ç. ile T.T. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilerden K.A. ve E.K. ise tutuklandı.



Vale olmak için yeterlilik belgesi şart Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED), vale görevlileri için mesleki yeterlilik sınavlarını başlattı.



Taksim’de valelerle sokakta kalan gencin kavgası Taksim’de bir otelin vale görevlileri ile sokakta kalan bir genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Araya giren trafik polisleri kavgayı ayırırken, yaşanan o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.