Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Camikebir Mahallesi Hançerli Çeşme Sokak'taki evlerinde Kamil G. (35) ile annesi Nermin G. (66) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kamil G, annesinin kafasına keserle vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Nermin G'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Polis ekipleri tarafından evde gözaltına alınan Kamil G'nin, psikolojik sorunları olduğu ve daha önce de annesiyle tartışmalar yaşadığı öğrenildi.

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