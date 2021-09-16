Sahil Güvenlik ekipleri, Marmaris açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye kurtarma botu sevk edildi.
Görevlendirilen Türk Sahil Güvenlik Botu, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmeni kurtardı.
Yunanistan’ın Türk kara sularına bıraktığı 19 göçmen kurtarıldı Aydın Kuşadası’nda Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 19 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkartıldı.
Yunan Sahil Güvenliği 184 göçmeni Türk karasularına itti İzmir’in Dikili, Karaburun ve Çeşme ilçeleri açıklarında 10-12 Eylül tarihleri arasında 38’i yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan ve 146’sı da Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen toplamda 184 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.