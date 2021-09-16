Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İskenderun’da yağmur bulutlarının gelişiyle birlikte çakan şimşekler körfezde adeta geceyi aydınlattı. Şimşeklerin ardından etkisini gösteren şiddetli sağanak ise şehir merkezinde su taşkınlarına neden oldu. Bazı bölgelerde de elektrik kesintileri yaşandı.

ARAÇLAR YOLLARDA KALDI

İskenderun-Adana yolunda da sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar da yolda kaldı.

Hayatın olumsuz etkilendiği yağış yaklaşık 2 saat etkili oldu.

Giresun’da sağanak etkili oldu, dereler taştı ​Giresun’da sağanak derelerin taşmasına neden olurken, yetkililer vatandaşları su taşkınlarına ve heyelanlara karşı uyardı.

Bafra'yı sağanak vurdu, vatandaş mağdur oldu Samsun’un Bafra ilçesinde sağanak yağış nedeniyle derelerin taşması sonucu arazileri su bastı. Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı.