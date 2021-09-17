Havanın kararması nedeniyle hava müdahalesinin yapılmadığı orman yangınında yanan sahaya ulaşımın zor olması nedeniyle ekipler müdahalede güçlük çekti.
Orman ekipleri yanan sahaya ulaşmakta zorlanırken, uzun mesafeli arazöz hortumu bölgeye çekilerek müdahale devam ediyor.
Van’da büyük yangın, evler boşaltıldı Van'ın İpekyolu ilçesinde 6 katlı binanın zemin katında bulunan iş yerinde çıkan yangında 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yangında itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına devam ederken, esnaflar yanan iş yeri için seferber oldu. Apartman yangın nedeniyle boşaltılırken 7 saattir sürdürme çalışmaları devam ediyor.
OGM: 13 orman yangını tamamen kontrol altında Orman Genel Müdürlüğü, bugün çıkan 13 orman yangınını kontrol altına alındığını açıkladı.