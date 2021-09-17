Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca (TPAO) 2017’den itibaren bölgede Silopi havzası ve civarı öncelikli arama alanları olarak belirlenerek, yoğun sismik veri toplama faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Cizre’de 13 Eylül’de günlük 400 varil debi ile üretime alınan kuyuda keşfedilen petrolün 35 API graviteye sahip olduğu belirlendi. Üretim testleri devam eden kuyuya, Şırnak’ın İdil ilçesinde 2019’da PKK’lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Esma Çevik’in ismi verildi. Kuyunun bulunduğu bölgede düzenlenen programda konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan “Şırnak’ta bir ilk yaşanıyor. Devletimizin, başta güvenlik birimleri olmak üzere, teröre karşı kararlılıkla ortaya koyduğu mücadele neticesinde yakalanan güvenlik ve huzur iklimi her sahada meyvelerini vermeye devam ediyor” dedi.

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin de devletin bütün unsurları Türkiye’nin enerji davasına hizmet etmek için koordineli bir şekilde çalışmalar yürüttüğünü belirterek “Çalışmalar esnasında maalesef kayıplarımız, şehitlerimiz oldu. Kuyumuza, ‘Şehit Esma Çevik-1’ ismini verdik. Bu, bölgede yeni bir alanda gerçekleştirilen ilk keşif. Şehidimizin aziz hatırasını anma fırsatını bu şekilde yakaladık. Bölgede açacağımız diğer kuyular da şehidimizin anısını yaşatacak” diye konuştu.

Şehit Astsubay Esma Çevik’in babası Hüseyin Akgül: Benim için bayram öncesi bayram oldu Şırnak’ta Bomba İmha Uzmanı Astsubay Esma Çevik’i şehit eden hainlerin Eren-5 operasyonunda etkisiz hale getirilmesi üzerine konuşan şehit babası Hüseyin Akgül, “Benim için bayram öncesi bayram oldu” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Astsubay Esma Çevik'ten övgüyle bahsetti: Onun gibisi yoktu Şırnak'ta 9 Aralık günü şehit olan Astsubay Üstçavuş Esma Çevik hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bomba imha olaylarında bir kadın olarak onun kadar cesur, maharetli olan yoktu" dedi.