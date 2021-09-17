Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İBB Meclisi, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı Başkanlığında toplandı.

Mecliste İBB’nin Ümraniye-Ataşehir-Göztepe, Mahmutbey-Bahçeşehir ve Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro projeleri için dış borçlanma talepleri gündeme geldi.

İBB, 2019’da 175 milyon avro dış borç alınan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu çalışmalarının devamı için 225 milyon avro + sigorta prim tutarınca dış borçlanma yapılabilmesi için meclisten yetki istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi daha önce 565 milyon avro borçlanma izni verdiği üç metro projesinin devamı için başkanlık makamına 655 milyon avro + KDV ve sigorta prim tutarınca daha borçlanma yetkisi verdi.

İBB’den bozulan otobüslerle ilgili karar: Araştırma Komisyonu kuruldu İBB Meclisi, son dönemde bozulan otobüsler sebebiyle araç bakım ve onarım ihalelerini incelemek üzere İETT Araç Alım ve Bakım İşleri İnceleme - Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verdi.

İBB barınağında yüzlerce ölü hayvan şoku Tepeören’deki Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevinde yüzlerce ölü hayvanın gömüldüğü çukurları kapatan iş makineleri basın mensuplarını görünce alandan kaçtı.