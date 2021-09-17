Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı kesimleri için sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörüsünde bulundu. Buna göre; oğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ordu, Tokat ve Malatya çevrelerinde hava yağışlı geçecek. Aynı zamanda, ​yağışların; Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması öngörülüyor.

HAVASICAKLIĞI BATIDA AZALACAK

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, kuzeydoğu kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 22

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 26

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 31

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 32

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 23

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 19

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 31

Meteoroloji uyardı, sıcaklar geri geliyor Türkiye’nin en sıcak illerinden Aydın’da, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar Bursa ve Trakya için de artan sıcaklığa karşı yaşlı ve çocuklara uyarılarda bulundu.

Temmuzda 142 yılın sıcaklık rekoru kırıldı 2021 yılının temmuz ayı, küresel çapta 20. yüzyılın ortalamasının 0,93 derece üzerine çıkarak kayıtlara giren en sıcak ay oldu.