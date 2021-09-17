Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocasinan ilçesinde bulunan Kocasinan Bulvarı üzerinde bir araç köprünün beton direğine çarptı.

KÖPRÜNÜN BETON AYAĞINA ÇARPTI

Berk A. (23) yönetimindeki 16 YY 938 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak köprünün beton ayağına çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ 2 YARALI VAR

Sürücü Berk A., kaza yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, otomobil içerisinde bulunan ağır yaralı M.G. (17) ve S.B. de (23) ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Hayatını kaybeden Berk A.'nın cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu.

Hurdaya dönen otomobil çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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