Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir marketin deposunda yangın çıktı.

DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTI

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin yolu üzeri Devlet Hastanesi karşısında bulunan bir marketin deposunda yangın meydana geldi. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

4 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCUNDA SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın nedeniyle kapıdan giriş yapamamaları üzerine deponun duvarını kepçe ile kırarak alevlere müdahale etti. Yangın 7 araç ile 23 itfaiye personelinin 4 saatlik çalışmaları sonucunda söndürüldü. Yangının çıkış nedeni öğrenilemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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