Uygulama, 9 dil desteği sayesinde Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça, Kazakça, Özbekçe, Endonezce. Flemenkçe ve Azerice olarak kullanılmaktadır.
Dünya Namaz Vakitleri uygulamasını indirmek için tıklayın.
https://play.google.com/store/apps/details?id=studio.app.mat.namazvakti&hl=tr
Uygulamada yer alan özellikler:
- Kolay kullanım ve sade arayüz
- İnternetsiz de kullanım
- Otomatik konum algılama
- Farklı korum sorgulama
- İleri tarih seçebilme
- Akıllı arama ile konum bulma
- Seçili olan tarihin Hicri tarih bilgisi
- Hesaplanmış diğer namaz vakitleri (17 Farklı zaman)
- Bir sonraki namaz vaktine kalan süre
- Kıble pusulası
- Ramazan İmsakiyesi
- Mübarek Gün ve Geceler
- Takvim Yaprağı Bilgileri
- Günün Sözü ve Günün Olayı