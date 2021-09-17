Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küresel ısınmanın verdiği etkiyle tüm Türkiye’de olduğu Yüksekova ilçesi de etkilendi. Bölgede özellikle yağışların az olması ve sert rüzgarlar, toz yem bitkilerinin gelişmemesine sebep oldu.

KURAKLIK ÇOBANLARI DA ETKİLEDİ

Kuraklığın etkisi gün geçtikçe daha da belirgin hale gelmesiyle yaşanan kuraklıktan dolayı Yüksekovalı çobanlar, meralarda otlar yetişmeyince hayvanları doyurabilmekte güçlük çektiklerini dile getirdiler.

“BU SENE YAĞMUR HİÇ YAĞMADI”

Yıllardır ilçede çobanlık yapanlar da yemin azlığından, kuraklığın kendilerini etkilediğini söylediler. Çobanlık yapan Akif Ömgün, ’’Her yerde olduğu gibi kuraklık Yüksekova’da da kendini gösteriyor. Eski senelere göre suların ve otların azaldığını görebiliyoruz. Bizde hayvanları tüm zorluklara rağmen en iyi şekilde otlatmaya çalışıyoruz. Bizde artık kışa yakın olmasıyla değişik yerlerde otlatıyoruz. Bu sene öyle yağmurlar da hiç yağmadı. Kuraklık ülkemizde son bulur İnşallah” dedi.

Aydın’da kuraklık etkisini gösterince köylüler yağmur duasına çıktı Son yılların en kurak mevsiminin yaşandığı Aydın’da köylüler yağmur duasına çıktı.

Çiftçilere kuraklık desteği! Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, 2021 yılında İklimsel Faktörlere bağlı olarak gerçekleşen yetersiz yağış nedeniyle verim kaybı yaşayan çiftçilere destekleme ödemesi yapılacağını açıkladı.

Kuraklık alarmı: 64 kilometrekarelik baraj çöle döndü Sivas’ın Suşehri ilçesinde bulunan Kılıçkaya Barajı'nda suların çekilmesiyle yaşanan kuraklık gözler önüne serildi.