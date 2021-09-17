Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2016 ve 2019 yıllarında da benzer görüntülerin oluştuğu Atatürk Barajı'nda, oksijen oranının 4 miligramın altına düşmesi nedeniyle alt patlama olmuş ve ötrofikasyon meydana gelmişti.

“ÖTROFİKASYON MEYDANA GELDİ”

Önceki yıllara göre daha yoğun ve geniş alanı kaplayan yeşil rengin yine ötrofikasyon sonucu oluştuğunu belirten Çevre Mühendisi Bekir Yıldırım, “Kurak geçen mevsimlerden dolayı suyun çekilmesiyle birlikte ötrofikasyon meydana gelmektedir. Ötrofikasyon, dışardan gelen katı atık besin maddeleriyle su yüzeyinde katman oluşmaktadır.” dedi.

“OKSİJENSİZ KALMASINA SEBEBİYET VERMEKTEDİR”

Suların çekilmesiyle birlikte oluşan ötrofikasyonun canlılara zarar verdiğini belirten Yıldırım, “Bu su yüzeyinde oluşan ötrofikasyon canlıların oksijensiz kalmasına sebebiyet vermektedir. Ötrofikasyonun kalan tabaka olması, suyunda durgun olmasından dolayı canlılara zarar verebilmektedir” dedi.

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