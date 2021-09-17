Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, yarın Marmara, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde gök gürültülü yağış bekleniyor. Marmara bölgesindeki yağışların özellikle Trakya ve İstanbul Avrupa Yakası'nda gerçekleşmesi öngörülüyor.

SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Trakya ve İstanbul'un Avrupa yakası ile Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

DİĞER YERLERDE AZ BULUTLU VE AÇIK HAVA HAKİM OLACAK

Trakya kesimi, Kars, Iğdır, İstanbul'un Avrupa yakası, Kastamonu kıyıları, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Ağrı ve Van'ın doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.