Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yayaya çarpmamak için direksiyonu kıran otomobil sürücüsü, minibüs durağına çarparak takla attı.

MİNİBÜS DURAĞINA ÇARPTI

Hürriyet Caddesinde, Küçük Sanayi Sitesi yönünde gitmekte olan Fatma Tomaşoğlu idaresindeki 06 FA 0660 plakalı otomobil, Tariş kavşağını geçtikten sonra önüne çıkan yayaya çarpmamak için direksiyon kırınca, yol kenarındaki minibüs durağına çarptı.

OTOMOBİLİN İÇİNDE SIKIŞTI

Durak demirlerini kıran otomobil yan yatarken, sürücü Fatma Tomaşoğlu, otomobilin içinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekibi, kadın sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bir sandalyeye oturtulan sürücüye, polisler ve itfaiye ekibi yardımcı oldu. Sürücü bir şeyinin olmadığını söylerken, kısa sürede kaza yerine gelen 112 ekipleri, kontrol için sürücüyü Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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