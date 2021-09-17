Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amasya'da çiftçilik yapan yaşlı çift, tarla dönüşünde kaza yaptı. Sürücünün bir anlık dikkatsizliğiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kullandığı araç devrildi. Yaşlı adamın talihsiz eşi, devrilen aracın altında kalıp feci şekilde hayatını kaybetii.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Yukarıbaraklı köyü Alan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Duran Zeren (75) idaresindeki 60 EZ 556 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Devrilen traktörün altında kalan sürücünün eşi Ayşe Zeren (72) için olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce traktörün altından çıkartılan Ayşe Zeren’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Zeren’in cesedi, otopsi için Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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