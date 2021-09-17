İzmir Çevreyolu Onur Mahallesi mevkiinde dün akşam 18.00 sularında acı bir kaza meydana geldi. Ç.D. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçemeye çalışan 9 yaşındaki Sıraç Erbol’a çarptı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk hayatını kaybetti. Sıraç için bugün cenaze töreni düzenlendi. Firdevs ve Hakan Erbol çifti, tek çocuklarını kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşadı. Anne babanın güçlükle ayakta durduğu görüldü.
Baba Erbol, oğlunun tabutunu omuzlarken gözyaşlarına boğuldu. Cenaze, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'na defnedildi.
Dışarı çıkarıldığı ilk gün araba çarptı, iki haftalık bebek öldü İngiltere’de Camaron Morris ve Codie Holyman çifti, prematüre dünyaya gelen iki haftalık bebekleri Ciaran’ı, doğumundan bu yana ilk kez dışarı çıkardı.
6 senede evine 21 kere araba çarptı İngiltere’de Sue Pile ve kocası, 2015’te Devon şehrinde yol kenarındaki eve taşındı.
Bir babanın en ağır yükü
İzmir Bayraklı'da otomobilin çarpması sonucu ölen 9 yaşındaki Sıraç Erbol toprağa verildi. Cenazede duygu dolu anlar yaşandı.
İzmir Çevreyolu Onur Mahallesi mevkiinde dün akşam 18.00 sularında acı bir kaza meydana geldi. Ç.D. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçemeye çalışan 9 yaşındaki Sıraç Erbol’a çarptı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk hayatını kaybetti. Sıraç için bugün cenaze töreni düzenlendi. Firdevs ve Hakan Erbol çifti, tek çocuklarını kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşadı. Anne babanın güçlükle ayakta durduğu görüldü.
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