Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale Boğazı'ndaki bir yelkenli tekne içinde göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine, bölgeye hareket etti.
Düzenlenen operasyonda, çeşitli ülkelerden 58 düzensiz göçmen yakalandı.
Kepez Limanı'ndan karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.
Marmaris’te 15 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla’nın Marmaris ilçesinde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 15 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yunanistan’ın Türk kara sularına bıraktığı 19 göçmen kurtarıldı Aydın Kuşadası’nda Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 19 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkartıldı.