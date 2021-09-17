Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir hafta önce korona virüs teşhisi konan İnayet Yaba (87) Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Tedavisinin 7'inci gününde fenalaşan İnayet Yaba hayatını kaybederken, yaşlı kadının cenazesi Malatya Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. İnayet Yaba'nın vefatının ardından Yaba ailesi bu seferde Mehmet Yaba'nın (56) vefatıyla sarsıldı.

ANNESİNİN VEFATINDAN 2 SAAT SONRA ÖLDÜ

Üç gün önce korona virüs teşhisi konan ve evinde tedavisi sürdürülen oğul Mehmet Yaba ise annesinin vefatından 2 saat sonra hayatını kaybetti. Annesinin vefatının ardından hayatını kaybeden Mehmet Yaba da Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Uzmanlar uyardı: Yeni bir korona virüs salgını kapıda olabilir Uzmanların ortaya koyduğu çalışma ile Covid-19’a benzer çeşitli korona virüsleri taşıyan hayvanların Çin ve Güneydoğu Asya’da her yıl binlerce insanı enfekte ettiği ortaya koyulurken bölgede yılda 400 bin enfeksiyonun meydana geldiğini tahmin ettiklerini açıkladılar.

İki koronavirüs vakası biri aşılı, biri aşısız... Fark gözler önüne serildi Elazığ'da koronavirüs tespit edilen biri aşılı biri aşısız iki gencin tomografi sonuçlarının arasındaki farklılık doktorları tarafından gözler önüne serildi