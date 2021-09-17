Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre; Denizli'nin Honaz ilçesinde saat 20.59'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çal ilçesinde de hissedilen deprem sonrası Karapınar Mahallesinde bulunan eski bir evde hasar oluştu.

AİLE ÇADIRA YERLEŞTİRİLDİ

Hasar ihbarı üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Hasar oluşan evde bulunan aile tahliye edilerek, AFAD ekiplerince kurulan çadıra yerleştirildi.

Denizli’de 10 saatte 9 deprem meydana geldi! Denizli’de son 10 saat içerisinde merkez üsleri Çardak ve Honaz ilçeleri olmak üzere iki farklı ilçede en büyüğü 3.9 şiddetinde 9 ayrı deprem meydana geldi.

Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 12.42'de 3,9 büyüklüğünde deprem oldu.